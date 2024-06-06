Армия РФ за сутки уничтожила несколько сотен целей ВСУ Минобороны РФ: группировка «Центр» за сутки уничтожила 400 целей ВСУ

Фото: МО РФ

Российские военные за сутки уничтожили 400 выявленных целей Вооруженных сил Украины (ВСУ), передал ТАСС начальник пресс-службы группировки «Центр» Александр Савчук. В частности, огневое поражение было нанесено трем пунктам управления и более 120 позициям полевой артиллерии.

Потери противника составили до 360 военнослужащих. Уничтожены четыре гаубицы Д-30, три буксируемые гаубицы «Мста-Б», пять 120-мм минометов, два пункта управления беспилотной авиации. Средствами противовоздушной обороны сбиты два беспилотных летательных аппарата, — следует из заявления.

Около 40 ударов нанесла российская оперативно-тактическая и армейская авиация, отметил Савчук. Военные операции проводились в районах Карловки, Новоалександровки и Прогресса, констатировал он.

В Минобороны РФ ранее рассказали, что операторы FPV-дронов 1-го армейского корпуса интенсивно уничтожают бронетехнику Вооруженных сил Украины на Донецком направлении. Для поражения они используют не только базовые модели беспилотников-камикадзе, но и новые модернизированные варианты, которые способны нести тяжелые боеприпасы вплоть до крупнокалиберных мин, резюмировали в оборонном ведомстве.