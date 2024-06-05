Саммит президента Украины Владимира Зеленского в Швейцарии на грани провала, поскольку многие страны мира отказались присутствовать на нем, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. По его словам, западные союзники не высказывают желания участвовать в мероприятии, и даже глава Штатов Джо Байден — самый близкий партнер Киева — отказался приехать, сославшись на дела предвыборной кампании.