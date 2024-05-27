В ГД оценили призыв Зеленского на «саммит мира» глав США и КНР Депутат Матвейчев назвал ошибкой призыв Зеленского на «саммит мира» США и КНР

Фото: Пресс-служба Президента Украины

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский совершил ошибку, когда решил обратиться к лидеру США Джо Байдену и председателю КНР Си Цзиньпина с просьбой принять участие в конференции по украинскому конфликту в Швейцарии, заявил в беседе с ОТР депутат Госдумы Олег Матвейчев. По словам парламентария, своим действием глава Украины продемонстрировал несостоятельность предстоящего «саммита мира».

Он лучше бы никак не подчеркивал, что Китай и даже лидер США к нему на саммит не летят. Если видишь, что все проваливается, <…> то можно было сделать вид, что никто и не планировал, – подчеркнул Матвейчев.

Парламентарий напомнил, что Зеленский в сентябре 2022 года на законодательном уровне запретил переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Из-за этого, по его словам, конференция в Швейцарии будет походить на шоу. Одной из причин для этого также станет тот факт, что большая часть стран собираются проигнорировать мероприятие, а те, кто все же приедут на встречу, пришлют от себя делегацию в минимальном объеме. Они не смогут подписать итоговую декларацию, без которой конференция не будет носить практического смысла, уточнил Матвейчев.

Зеленский ранее обратился к президенту США Джо Байдену и председателя КНР Си Цзиньпину в видеообращении из Харькова, где призвал тех поддержать Киеву во время саммита в Швейцарии. Он добавил, что главу двух стран таким образом проявит «лидерство в приближении мира».

МИД КНР позднее ответил на призыв Зеленского, отметив, что Пекин продолжает выступать за мирное разрешение кризиса. Ведомство добавило, что призывает США глубоко задуматься о своей ответственности за возникновение и эскалацию конфликта на Украине.