США могут преподнести Украине новый пакет помощи Reuters: США могут анонсировать новый пакет помощи Украине на сумму $225 млн

Фото: media.defense.gov

Правительство США может анонсировать выделение нового пакета военной помощи Украине уже на этой неделе, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники. По информации журналистов, размер поставки оценивается в $225 млн.

Вашингтон, вероятно, объявит о передаче вооружения на мероприятии по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии 6 июня, отметили представители СМИ. На праздновании президент США Джо Байден планирует встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским, говорится в статье. При этом неизвестно, какие вооружения могут быть включены в пакет.

Ранее Зеленский писал, что Белый дом поставит Украине столь необходимые дальнобойные ракеты. Кроме того, по его словам, Вашингтон передаст Киеву высокоточные артиллерийские боеприпасы и противотанковые средства. Новый пакет помощи имеет решающее значение для ВСУ, обратил внимание глава государства.

До этого президент США поручил оказать Украине поддержку на сумму $400 млн. По информации издания Politico, новый пакет будет включать снаряды для комплексов Patriot, ракеты для Stinger и Javelin, а также боевые машины пехоты Bradley. Кроме того, Вашингтон передаст Киеву самодельные взрывные устройства MRAP.