США пообещали Зеленскому дальнобойные ракеты Зеленский заявил, что получит от США ракеты большой дальности

Фото: МО Украины

Соединенные Штаты дадут Украине «столь необходимые» дальнобойные ракеты, заявил в Twitter (Х) президент Владимир Зеленский. Кроме того, Вашингтон передаст Киеву высокоточные артиллерийские боеприпасы и противотанковые средства.

В Харькове я сам убедился в важности усиления наших сил для защиты наших людей, наших городов, — добавил Зеленский.

Украинский лидер отметил, что новый пакет помощи от США имеет решающее значение для ВСУ. Зеленский объяснил, что в настоящий момент ВС России усилили атаки по всем направлениям СВО.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделил Киеву очередную партию оружия на $275 млн. Он уточнил, что в новый пакет войдут снаряды для систем HIMARS, артиллерии и противотанковые средства.

Он добавил, что выделенная ранее помощь Украине уже «достигла линии фронта». Госсекретарь подчеркнул, что новая будет отправлена в сжатые сроки. Выделение нового пакета вооружений стало частью усилий Вашингтона, призванных помочь Киеву «отразить наступление России у Харькова», отметил Блинкен.

Ранее Владимир Зеленский сказал, что весь мир виноват в том, что оборона ВСУ провалилась в Харьковской области. Он признался, что Киев не может позволить себе потерять этот город, и попросил дополнительной помощи. Ситуация на фронте сложная, бригады не оснащены полностью из-за того, что они в течение многих месяцев не могли получить пакет помощи от США, пояснил он.