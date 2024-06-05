ВСУ стали брать на службу дезертиров: новости СВО на вечер 5 июня

Фото: МО Украины

Государственное бюро расследований Украины разрешило ВСУ брать на службу дезертиров, следует из письма директора ведомства Алексея Сухачова главнокомандующему армией Александру Сырскому. Такое решение обосновано большими потерями среди личного состава и нехваткой мобилизованных солдат.

В обращении такая инициатива объясняется тем, что украинские командиры неоднозначно трактуют случаи, когда дезертиры или военные, самовольно оставившие часть, добровольно возвращаются в подразделение. Теперь они смогут вернуть право на денежное обеспечение с момента добровольного возвращения.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 5 июня, читайте в материале NEWS.ru.

ВСУ стали хуже маскировать военную технику

У Вооруженных сил Украины возникли проблемы при попытках замаскировать личный состав и военную технику на Купянском направлении, заявил подполковник ЛНР в отставке военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, украинское командование проводит передислокацию военнослужащих и техники, но на обнаружение военных целей российскими войсками это никак не влияет.

Военнослужащие группировки войск «Центр» российской армии ликвидировали до 585 украинских солдат за последние сутки, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. Кроме того, было нанесено поражение 340 выявленным вражеским целям, включая пункт управления подразделениями и 23 опорных пункта. Также были разбиты три боевые машины пехоты ВСУ, включая американскую БМП Bradley.

Украина перебросила под Харьков десятки РСЗО

Украинский генштаб перебросил в Харьковскую область 12 американских реактивных систем залпового огня М270 MLRS с боеприпасами, сообщил Марочко. Вместе с ними, уточняет он, прибыл и обслуживающий персонал, который не владеет украинским языком и объясняется на ломаном русском.

ВСУ потеряли до 75 военнослужащих в ходе боевых действий на Херсонском направлении за последние сутки, заявил глава региона Владимир Сальдо. Он отметил, что группировка войск «Днепр» нанесла поражение живой силе 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригадам ВСУ недалеко от Работино и Лобкового. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Украинская армия задействует для запуска беспилотников аэродром в Николаевской области, сообщил координатор местного подполья Сергей Лебедев. По его данным, в Кульбакино прилетают и садятся дроны типа Bayraktar.

Фото: See page for author/Public domain/via Wikimedia Commons Система залпового огня М270

Военэксперт объяснил нашествие шпионских дронов США над Крымом

Нашествие американских беспилотников над Крымом связано с прощупыванием российской системы ПВО, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он подчеркнул, что дроны пытаются активизировать системы противовоздушной обороны. Эксперт предположил, что США готовятся к применению всех средств, переданных Украине, для нанесения ударов по объектам в Крыму.

Матвийчук отметил, что Россия не сбивает разведывательные дроны США, которые пролетают над Черным морем, поскольку они находятся в нейтральной зоне. Он считает, что эти беспилотники могут быть признаны средствами, которые помогают Вооруженным силам Украины наносить удары по гражданским объектам.

Украинские военные сбросили взрывчатку на дома мирных белгородцев

Вооруженные силы Украины сбросили с дронов три взрывных устройства в селе Мокрая Орловка в Белгородской области, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Серьезные повреждения получили два жилых дома и одно административное здание. Никто из жителей населенного пункта не пострадал.

В Новой Каховке из-за минометного обстрела Вооруженных сил Украины начался сильный пожар на лесопилке, проинформировал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. На опубликованных в Сети кадрах видно мощное пламя, охватившее промышленное здание. Судя по видео, одно из строений полностью сгорело.

Спустя год после наводнения из-за разрушения Каховской ГЭС 6 июня 2023 года в пунктах временного размещения Херсонской области живут около 430 эвакуированных человек. Людей разместили в Геническом, Голопристанском и Скадовском муниципальных округах.

Раненый боец ВС России в одиночку уничтожил танк ВСУ

Солдат ВС России, получивший осколочное ранение в колено, в одиночку смог ликвидировать модернизированный танк Т-64 Вооруженных сил Украины под Авдеевкой. В Сети опубликовали видео, на котором заметно, что боец применил реактивную штурмовую гранату. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Российские штурмовики Су-25 поразили позиции ВСУ в зоне спецоперации, соответствующее видео слаженной работы ВС России опубликовало Минобороны. На кадрах, сделанных из кабины пилотов и с помощью дронов, видно, что бойцы быстро достигают цели, выпуская ракеты по позициям противника. Судя по видео, штурмовики нанесли около десяти точечных ударов по ВСУ.

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