Спасатели потушили пожар на НПЗ в Ростовской области Голубев: пожар на Новошахтинском НПЗ в Ростовской области ликвидирован

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возгорание на территории Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области удалось ликвидировать, об этом глава региона Василий Голубев написал в своем Telegram-канале. Площадь пожара достигла 100 квадратных метров. По словам Голубева, в результате происшествия никто не пострадал.

Пожар на НЗНП локализован на площади 100 квадратных метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Информация уточняется. В 04:00 пожар ликвидирован, — говорится в сообщении.

Ранее Голубев сообщал, что на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе начался пожар после прилета украинского беспилотника. На место прибыли службы экстренного реагирования. Огонь распространился на площади 50 квадратных метров, к ликвидации возгорания были привлечены около 120 человек и 15 единиц техники.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударе украинского дрона-камикадзе по нефтебазе на территории Старооскольского городского округа. В результате прилета там начался пожар. Загорелся один из резервуаров на объекте. По словам главы региона, пожар удалось оперативно потушить. В ходе атаки со стороны ВСУ обошлось без пострадавших.