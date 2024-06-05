Священник назвал способ закончить СВО и предрек ядерный апокалипсис Священник Сильченков: для окончания СВО нужно просить у иконы спасти Россию

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Владимирская икона Божией Матери

Для окончания СВО россиянам нужно просить у Владимирской иконы Божией Матери спасти Россию, заявил крымский священник Игорь Сильченков во время проповеди, которую опубликовал на YouTube. По его мнению, современные люди живут ради удовольствий и забыли про Бога, поэтому он посылает испытания. В будущем мир и вовсе ждет ядерный апокалипсис, сказал Сильченков.

Вот там сын погибает на фронте, а мать даже в церковь не зашла. Ну, может быть, свечку поставила, но стала ли она исповедоваться, причащаться? Нет. Покаялся наш народ? Нет. А дальше что будет? Ядерный апокалипсис. Его уже всерьез обсуждают. <...> А президент [РФ Владимир Путин] сказал еще несколько лет назад, что «мы будем в царствии небесном, а они просто сдохнут». Речь вот об этом идет! Об этом! Что ядерная война… — выступил священнослужитель.

Он убежден, что ядерная война пока не началась лишь благодаря «маленькой кучке верующих» россиян, которые регулярно исповедаются и причащаются. Те же остальные, кто «до сих пор выясняют, какая машина у священника», забывают, что жизнь бессмысленна без пути в царствие небесное, отметил Сильченков.

Ранее заместитель командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны — начальник авиации Белоруссии Леонид Давидович заявил, что белорусские военные прошли подготовку к применению тактического ядерного оружия. По его словам, контрольные тренировки и проверки носят рутинный характер, бойцы отрабатывают ситуации, иногда меняя обстановку.