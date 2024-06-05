Для окончания СВО россиянам нужно просить у Владимирской иконы Божией Матери спасти Россию, заявил крымский священник Игорь Сильченков во время проповеди, которую опубликовал на YouTube. По его мнению, современные люди живут ради удовольствий и забыли про Бога, поэтому он посылает испытания. В будущем мир и вовсе ждет ядерный апокалипсис, сказал Сильченков.

Вот там сын погибает на фронте, а мать даже в церковь не зашла. Ну, может быть, свечку поставила, но стала ли она исповедоваться, причащаться? Нет. Покаялся наш народ? Нет. А дальше что будет? Ядерный апокалипсис. Его уже всерьез обсуждают. <...> А президент [РФ Владимир Путин] сказал еще несколько лет назад, что «мы будем в царствии небесном, а они просто сдохнут». Речь вот об этом идет! Об этом! Что ядерная война…выступил священнослужитель.

Он убежден, что ядерная война пока не началась лишь благодаря «маленькой кучке верующих» россиян, которые регулярно исповедаются и причащаются. Те же остальные, кто «до сих пор выясняют, какая машина у священника», забывают, что жизнь бессмысленна без пути в царствие небесное, отметил Сильченков.

Ранее заместитель командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны — начальник авиации Белоруссии Леонид Давидович заявил, что белорусские военные прошли подготовку к применению тактического ядерного оружия. По его словам, контрольные тренировки и проверки носят рутинный характер, бойцы отрабатывают ситуации, иногда меняя обстановку.

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