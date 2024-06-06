Средства ПВО сбили 19 БПЛА и ракету «Нептун» над тремя регионами России

Фото: МО РФ

Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 19 украинских БПЛА над территорией Крыма и Белгородской области, сообщила пресс-служба Минобороны России. Еще одна противокорабельная ракета «Нептун» уничтожена над территорией Ростовской области.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 13 украинских БПЛА над территорией Республики Крым, шесть БПЛА над Белгородской областью и одна противокорабельная ракета «Нептун» над территорией Ростовской области, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) при ударе по нефтебазе на территории Старооскольского городского округа спровоцировал пожар. По его словам, на объекте загорелся один из резервуаров. Минобороны РФ информацию не комментировало.

До этого губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод загорелся из-за атаки БПЛА. Информации о пострадавших не поступало, добавил он. Огонь распространился на площади 50 квадратных метров. К тушению привлекли около 120 человек и 15 единиц техники.