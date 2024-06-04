В США раскрыли неудобный для Киева документ по «мирному саммиту» Bloomberg: на саммите в Швейцарии обсудят сделку между Москвой и Киевом

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Запланированный на 15–16 июня саммит в Швейцарии среди прочего будет посвящен теме переговоров между Москвой и Киевом, пишет Bloomberg, ссылаясь на проект резолюции, подготовленный к мероприятию. В нем указано, что участники будут обсуждать конкретные шаги для выстраивания диалога между сторонами конфликта.

Мы договорились предпринять конкретные шаги, которые могут послужить мерами по укреплению доверия [и привести к] дальнейшему участию представителей Российской Федерации [в переговорах], — сказано в документе.

При этом подчеркивается важность решения вопросов безопасности объектов атомной энергетики, а также обеспечения свободного судоходства в Черном и Азовском морях.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин утверждал, что президент Украины Владимир Зеленский лично обзванивал и упрашивал лидеров стран СНГ приехать на саммит в Швейцарию, однако никто не согласился.

Также сообщалось, что Зеленский 1 июня планировал посетить Саудовскую Аравию и заручиться поддержкой принца Мухаммеда ибн Салмана аль-Сауда. Но после того как Эр-Рияд отказался принимать участие в мирном саммите, украинский лидер отложил свой визит в королевство на неопределенный срок.