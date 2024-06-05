Украинский дрон сбили над российским регионом Минобороны: силы ПВО ликвидировали беспилотник ВСУ над Курской областью

Фото: МО Украины

Российские силы противовоздушной обороны пресекли попытку Вооруженных сил Украины совершить атаку на Курскую область c применением БПЛА самолетного типа. Это произошло примерно в 17:00 по московскому времени.

Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области, — сказано в публикации.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины атаковали четыре населенных пункта Грайворонского городского округа, применив беспилотники и артиллерию. Он также опубликовал кадры последствий ударов.

В поселке Горьковский в результате атаки БПЛА полностью сгорела одна квартира в многоквартирном доме. В селе Безымено после повторного удара беспилотника по коммерческому объекту повреждены крыша и окна. Кроме того, остекление выбило в двух квартирах стоящего рядом дома. Также под артиллерийским огнем оказались села Гора-Подол и Козинка, обошлось без разрушений. По предварительным данным, в ходе атак никто из мирных жителей не пострадал.

До этого Минобороны России сообщило, что в ночь на 5 июня дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ над российской территорией. В ведомстве уточнили, что по два дрона уничтожено над Белгородской и Курской областями, еще один — над Воронежской областью.