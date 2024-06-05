Появились кадры последствий прилета дронов по белгородским селам Гладков: ВСУ атаковали дронами и артиллерией четыре села в Белгородской области

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины атаковали четыре населенных пункта Грайворонского городского округа Белгородской области, применив беспилотники и артиллерию, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Он также опубликовал кадры последствий ударов. По словам губернатора, в поселке Горьковский от прилета FPV-дрона целиком выгорела квартира жилого дома.

Населенные пункты Грайворонского городского округа подверглись атакам со стороны ВСУ. В поселке Горьковский в результате атаки FPV-дрона полностью сгорела одна квартира в многоквартирном доме, — написал Гладков.

В селе Безымено после повторного удара беспилотника по коммерческому объекту повреждены крыша и окна. Кроме того, остекление выбило в двух квартирах стоящего рядом многоквартирного дома. Также под артиллерийским огнем оказались села Гора-Подол и Козинка, обошлось без разрушений. По предварительным данным, в ходе атак никто из мирных жителей не пострадал.

Ранее Гладков сообщил, что украинские войска сбросили с дронов три взрывных устройства в селе Мокрая Орловка в Белгородской области. Два жилых дома и одно административное здание были серьезно повреждены, пострадавших нет.