В Минобороны рассказали, сколько БПЛА сбили ночью над Крымом и Краснодаром Минобороны: 11 БПЛА сбили ночью над Крымом и шесть над Краснодарским краем

Фото: МО РФ

В ночь на 7 июня дежурные средства ПВО сбили и уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов над Краснодарским краем, информация появилась в Telegram-канале Минобороны РФ. Также за эту ночь были уничтожены 11 беспилотных летательных аппаратов над Крымом.

Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены: 11 БПЛА над Крымским полуостровом; восемь БПЛА над акваторией Азовского моря; шесть БПЛА над территорией Краснодарского края; два БПЛА над территорией Белгородской области и один БПЛА над территорией Ростовской области, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны РФ заявляло, что 6 июня в 18:50 ВСУ попытались атаковать территорию России с помощью дрона. По данным министерства, ПВО ликвидировала беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.

Также женщина погибла в результате атаки украинского дрона на автомобиль в селе Новопетровка Белгородской области, сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков. Еще два человека получили ранения, добавил глава области. Отмечается, что на машине ехала семья: супруги и их дочь.

До этого американский беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk с позывным Forte14 совершил патрулирование над Черным морем к юго-востоку от Крыма. При этом дрон на какое-то время исчез с радаров и появился на них вновь только после разворота недалеко от Сочи. Вылетел он с аэродрома Катания на острове Сицилия.