Еще один американский дрон-разведчик заметили у побережья Крыма Американский дрон Forte14 совершил патрулирование в небе над Черным морем

Фото: US Air Force/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

RQ-4B Global Hawk

Американский беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk с позывным Forte14 совершил патрулирование над Черным морем к Юго-Востоку от Крыма, следует из данных портала мониторинга воздушных судов Flightradar24. При этом дрон на какое-то время исчез с радаров и появился на них вновь только после разворота недалеко от Сочи. Вылетел он с аэродрома Катания на острове Сицилия.

Накануне в 170 км от Ялты был замечен американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk с позывным Forte12. Это был уже второй за сутки дрон. Он также вылетел с авиабазы на Сицилии.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» писал, что беспилотник RQ-4B Global Hawk координировал удары ракет ATACMS по Крыму в ночь на 16 мая. По данным канала, БПЛА продолжал дежурить юго-западнее Севастополя. Минобороны России эту информацию не комментировало.

В октябре прошлого года аналогичный американский дрон-разведчик, регулярно летающий в нейтральных водах Черного моря, подал сигнал тревоги и начал отдаляться от берегов Крыма. Минобороны РФ информацию не комментировало. За день до этого президент России Владимир Путин объявил о начале патрулирования акватории Черного моря самолетами МиГ-31 с «Кинжалами».