Дрон-разведчик США обнаружили недалеко от Крымского моста Flightradar24: в 170 км от Ялты замечен дрон-разведчик США RQ-4 Global Hawk

Фото: US Air Force/ZUMAPRESS/Global Look Press

RQ-4B Global Hawk

Стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk ВВС США заметили примерно в 170 км от Ялты, следует из информации ресурса Flightradar24. Дрон с позывным Forte12 движется в западном направлении.

Это уже второй раз за сутки, когда американский беспилотник появился на радарах. Согласно онлайн-карте, БПЛА вылетел с авиабазы на Сицилии.

Ранее о появлении беспилотника Global Hawk в небе над Черным морем недалеко от Сочи также сообщалось в конце мая. Как следовало из информации сервиса Flightradar24, БПЛА взлетел с военно-морской базы НАТО Сигонелла на Сицилии. Беспилотник заметили у побережья Краснодарского края и Крыма.

До этого стало известно, что принадлежащий ВС США беспилотный летательный аппарат MQ9 Reaper вынужденно совершил экстренную посадку после потери связи на плановых учениях в Польше. Польский военный штаб уточнил, что аварийное приземление произошло около города Мирославец.

Кроме того, Telegram-канал «Военная хроника» писал, что беспилотник RQ-4B Global Hawk координировал удары ракет ATACMS по Крыму в ночь на 16 мая. По данным канала, БПЛА продолжал дежурить юго-западнее Севастополя. Минобороны России эту информацию не комментировало.