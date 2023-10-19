Американский дрон подал сигнал тревоги недалеко от берегов Крыма SHOT: американский дрон-разведчик подал сигнал тревоги недалеко от берегов Крыма

Фото: US Air Force/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

RQ-4B Global Hawk

Telegram-канал SHOT сообщает, что американский дрон-разведчик RQ-4B Global Hawk, регулярно летающий в нейтральных водах Черного моря, подал сигнал тревоги и начал отдаляться от берегов Крыма. Накануне президент России Владимир Путин объявил о начале патрулирования акватории Черного моря самолетами МиГ-31 с «Кинжалами». Минобороны РФ информацию не комментировало.

По данным SHOT, после подачи сигнала тревоги американский разведывательный дрон полетел в сторону одной из военных баз НАТО. Что конкретно послужило причиной смены курса БПЛА, неизвестно.

Как заявил ранее Путин, с 18 октября самолеты МиГ-31 с ракетными установками «Кинжал» будут находиться в нейтральных водах Черного моря. По его словам, Россия будет внимательно следить за ситуацией в Средиземном море, где сейчас находятся американские авианосцы. Они были отправлены к берегам Израиля после начала конфликта между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и палестинским движением ХАМАС.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, если командование российской армии запустит в сторону Украины истребители МиГ-31 с ракетными комплексами «Кинжал», на территории страны будет объявлена воздушная тревога. Также он утверждает, что союзники Украины будут отправлять истребители на перехват российских самолетов в нейтральное воздушное пространство над Черным морем.