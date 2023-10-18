На Украине рассказали, как поступят при взлете МиГ-31 с «Кинжалами» Спикер ВС ВСУ Игнат: при взлете МиГ-31 с «Кинжалами» включится воздушная тревога

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В том случае, если командование российской армии запустит в сторону Украины истребители МиГ-31 с ракетными комплексами «Кинжал», на территории страны будет объявлена воздушная тревога, заявил в беседе с «Украинской правдой» спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Также он утверждает, что союзники Украины будут отправлять истребители на перехват российских самолетов в нейтральное воздушное пространство над Черным морем.

Конечно, при поступлении информации о взлете в воздух МиГ-31К с «Кинжалом», будет включаться воздушная тревога. <...> Кроме этого страны-партнеры, вероятно, будут поднимать в воздух свои истребители для перехвата российских МиГов в нейтральном воздушном пространстве над Черным морем, — сказал спикер ВС ВСУ.

Он подчеркнул, что ВС России могут атаковать Украину ракетами «Кинжал» как с северного, так и с восточного направлений, и в акватории Черного моря. При этом Игнат отметил, что российская авиация и так безостановочно патрулирует там воздушное пространство при помощи разведчиков и истребителей.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале патрулирования акватории Черного моря самолетами МиГ-31 с «Кинжалами» 18 октября. По его словам, Россия будет внимательно следить за ситуацией в Средиземном море, где сейчас находятся американские авианосцы. Они были отправлены к берегам Израиля после начала конфликта между ЦАХАЛ и ХАМАС.