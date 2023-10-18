Самолеты, оборудованные комплексами «Кинжал», начинают патрулировать воздушное пространство над акваторией Черного моря на постоянной основе, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай. Также, по его словам, которые приводит ТАСС, РФ будет следить за ситуацией на Средиземном море.

По моему поручению Военно-космические силы России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. И наши самолеты МиГ-31 вооружены комплексами «Кинжал». Они, как известно, имеют дальность свыше 1000 километров со скоростью девять махов,заявил президент.

Также глава российского государства заявил, что передача Соединенными Штатами Америки дальнобойных ракет ATACMS ВСУ не изменит кардинально ситуацию на фронте, а лишь продлит агонию Украины. По его словам, поставка этого оружия является еще одной ошибкой США и еще больше втягивает Вашингтон в конфликт.

Ранее Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил в разговоре с NEWS.ru, что получение Украиной американских крылатых ракет ATACMS ставит под угрозу Крым, Ростов-на-Дону, Курск, Брянск, Воронеж, Орел, Белгород, а также ДНР и ЛНР. По его словам, ВСУ могут запускать ATACMS только из установок РСЗО HIMARS, также переданных Киеву Вашингтоном.