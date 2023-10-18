Путин: самолеты с «Кинжалами» начинают патрулировать небо над Черным морем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолеты, оборудованные комплексами «Кинжал», начинают патрулировать воздушное пространство над акваторией Черного моря на постоянной основе, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай. Также, по его словам, которые приводит ТАСС, РФ будет следить за ситуацией на Средиземном море.

По моему поручению Военно-космические силы России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. И наши самолеты МиГ-31 вооружены комплексами «Кинжал». Они, как известно, имеют дальность свыше 1000 километров со скоростью девять махов, — заявил президент.

Также глава российского государства заявил, что передача Соединенными Штатами Америки дальнобойных ракет ATACMS ВСУ не изменит кардинально ситуацию на фронте, а лишь продлит агонию Украины. По его словам, поставка этого оружия является еще одной ошибкой США и еще больше втягивает Вашингтон в конфликт.

Ранее Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил в разговоре с NEWS.ru, что получение Украиной американских крылатых ракет ATACMS ставит под угрозу Крым, Ростов-на-Дону, Курск, Брянск, Воронеж, Орел, Белгород, а также ДНР и ЛНР. По его словам, ВСУ могут запускать ATACMS только из установок РСЗО HIMARS, также переданных Киеву Вашингтоном.