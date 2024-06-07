Установлен тип снарядов, которыми ВСУ ударили по Луганску МО России: украинские войска обстреляли Луганск ракетами АТАСМS

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Вооруженные силы Украины совершили обстрел мирного населения Луганска, применив ракеты АТАСМS американского производства, сообщили в Министерстве обороны России. Согласно сведениям ведомства, всего по жилым кварталам города было запущено пять таких боеприпасов. Средствам ПВО удалось сбить четыре ракеты, однако одна из них попала по целям, поразив многоквартирные дома.

По жилым кварталам города Луганска целенаправленно нанесен удар пятью ракетами АТАСМS производства США. Четыре американские ракеты были сбиты российскими средствами ПВО. Одна ракета поразила два многоквартирных дома, — говорится в публикации.

Ранее министр здравоохранения Луганской Народной Республики Наталия Пащенко заявила, что при ударе по Луганску со стороны украинской армии пострадали минимум 22 человека. Среди них есть восьмилетний ребенок. Все пострадавшие были госпитализированы.

Позднее в пресс-службе МЧС России сообщили об обрушении подъезда многоэтажного жилого дома в Луганске после обстрела со стороны ВСУ. Под завалами погибли по меньшей мере три человека. На месте трагедии продолжают работу спасательные бригады, им удалось спасти семерых жильцов дома.