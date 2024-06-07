Названо число погибших при обрушении подъезда многоэтажки в Луганске МЧС: три жителя Луганска погибли под завалами жилого дома после обстрела ВСУ

Фото: МЧС РФ

Обрушение подъезда многоэтажного жилого дома произошло в Луганске после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-службе МЧС России. По данным ведомства, под завалами погибли по меньшей мере три человека. Обрушение затронуло этажи с первого по пятый.

В Луганске из-за обстрела обрушился подъезд с пятого по первый этаж. <...> К сожалению, погибли трое, — говорится в публикации.

Уточняется, что семерых жильцов дома удалось спасти. В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные подразделения, спасательная операция продолжается. Ведомство также опубликовало кадры с места трагедии, на которых видны последствия удара.

Ранее в Сети появились фото и видео, снятые жителями Луганска во время украинской атаки. Очевидцам удалось заснять с разных точек в городе огромный столб дыма, а также момент взрыва. Кроме того, на кадрах можно заметить выбитые окна в домах и поврежденные автомобили.

Как предположил военный эксперт Алексей Борзенко, украинские войска могли нанести удар по Луганску со своей территории. По его словам, до этого атаки на ЛНР велись со стороны Авдеевки, однако сейчас она находится под контролем России. Борзенко отметил, что до Донецка ВСУ могут дотянуться в меньшей степени.