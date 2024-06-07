Появились кадры массированного удара по Луганску

Фото: t.me/mchs_official

Последствия обстрела Луганска

Telegram-канал «Луганск Сегодня» опубликовал фотографии последствий массированного удара по Луганску со стороны Вооруженных сил Украины, сделанные местными жителями. Очевидцам удалось заснять с разных точек в городе огромный столб дыма, а также момент взрыва.

Как уточнил канал, в результате одного из прилетов в Луганске произошло обрушение подъезда многоэтажного жилого дома. По предварительной информации, имеются погибшие. На опубликованных кадрах видно, что в здании обвалилась стена, в окнах выбило стекла. Кроме того, были повреждены припаркованные неподалеку автомобили.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил об интенсивной работе средств противовоздушной обороны в Луганске. Предполагалось, что они сбили все летящие объекты в небе над городом. По словам дипломата, звуки взрывов были слышны над Луганском на протяжении пяти — семи минут.

Позднее министр здравоохранения Луганской Народной Республики Наталия Пащенко сообщила, что в результате атаки украинских войск на Луганск травмы получили по меньшей мере 22 человека. Среди пострадавших также есть восьмилетний ребенок.