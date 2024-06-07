Стало известно об интенсивной работе ПВО в Луганске Мирошник: система ПВО сбила все летящие объекты над Луганском

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Дежурные средства противовоздушной обороны, по предварительной оценке, сбили все летящие объекты в небе над Луганском после интенсивной работы, написал в Telegram-канале посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Как отметил дипломат, звуки взрывов раздавались над городом на протяжении пяти — семи минут.

Система ПВО сейчас интенсивно отработала над Луганском. Пять — семь минут шла канонада над городом. По предварительным данным, все летящие объекты сбили, — заявил Мирошник.

Посол также отметил, что после падения обломков сбитых снарядов в Луганске «могут быть последствия». В настоящее время местные власти ведут подомовый обход на месте атаки.

Как заявила министр здравоохранения Луганской Народной Республики Наталия Пащенко, после удара украинских войск в Луганске травмы получили по меньшей мере 22 местных жителя. Среди пострадавших также есть восьмилетний ребенок. На место атаки прибыли несколько бригад скорой помощи.

До этого пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова сообщала, что средства противовоздушной обороны сбили два украинских дрона в 20 километрах от Луганска. По ее словам, это были беспилотники самолетного типа.