Над российским городом сбиты воздушные цели Над Луганском сбиты два беспилотника самолетного типа

Фото: Olga Sokolova/Russian Look/Global Look Press

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в 20 километрах от Луганска сбили два беспилотника самолетного типа, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Анна Романова. По ее словам, цели были ликвидированы к западу от города.

Российская ПВО сбила два БПЛА самолетного типа в 20 километрах западнее Луганска, — уточнила Романова.

По информации Telegram-канала «Луганск ИнформЦентр Z», повреждений нет. Также не сообщалось о пострадавших. По данным ТАСС, взрывы произошли в Луганске примерно в интервале с 23:12 до 23:16 мск 6 июня. Источник агентства заявил, что сработала российская ПВО.

Глава ЛНР Леонид Пасечник информировал, что виновных в убийствах депутатов Народного совета республики Олега Попова и Михаила Филипоненко удалось найти. Политик с сожалением отметил, что не имеет права раскрывать подробности следствия. Депутат Народного совета ЛНР, экс-начальник управления Народной милиции республики Михаил Филипоненко погиб в Луганске осенью 2023 года. В его автомобиле произошел взрыв. В результате инцидента депутат получил ранения, несовместимые с жизнью. Машину взорвали рядом с домом, где проживал полковник.

Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли спасателей, которые работали на пожаре в ЛНР после удара ВСУ. Возгорание произошло в городе Лисичанске на территории недействующего ангара, пострадавших нет.