ВСУ обстреляли в Лисичанске работающих на пожаре после атаки спасателей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины обстреляли спасателей, которые работали на пожаре в ЛНР после удара ВСУ, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по республике. Возгорание произошло в городе Лисичанск на территории недействующего ангара.

Спасатели МЧС России выехали на ликвидацию последствий обстрела. По прибытии начался повторный обстрел. <…> Личный состав не пострадал, — говорится в сообщении.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник информировал, что в Лисичанске в результате атаки ракетами HIMARS были повреждены два девятиэтажных здания. По его данным, погибли два человека.

На днях в Свердловске (ЛНР) после удара ВСУ с применением кассетных боеприпасов был поврежден склад с горюче-смазочными материалами. Пожарные и сотрудники МЧС устранили последствия пожара.

До этого крупный пожар возник в районе поселка Юбилейный в Луганске. Очевидцы сообщили о том, что возгоранию предшествовал взрыв. Позднее в силовых структурах уточнили, что использовалась ракета французского производства. Минобороны РФ эти сведения не комментировало.

Также сообщалось, что укрывавшую у себя двух военнослужащих ВСУ жительницу ЛНР обвинили в госизмене. 50-летняя женщина помогла им при попытке выехать на территорию Украины по заданию спецслужб.