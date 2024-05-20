Склад с горючими материалами загорелся после удара ВСУ в ЛНР Глава ЛНР Пасечник: в Свердловске после атаки ВСУ загорелся склад с ГСМ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Свердловске Луганской Народной Республики (ЛНР) после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением кассетных боеприпасов поврежден склад с горюче-смазочными материалами (ГСМ), сообщил в Telegram-канале глава республики Леонид Пасечник. По его словам, это второй обстрел за сутки. На месте работают все аварийные службы, устраняют последствия удара.

Данные о пострадавших уточняются. Принимаются все меры, чтобы пожар не распространялся на соседние строения. Также к месту происшествия прибыл глава муниципалитета Андрей Сухачев. Ситуацию держу на личном контроле, — подчеркнул политик.

Ранее крупный пожар возник в районе поселка Юбилейный в Луганске. Очевидцы сообщили о том, что возгоранию предшествовал взрыв. Позднее в силовых структурах уточнили, что использовалась ракета французского производства. Минобороны РФ эти сведения не комментировало.

Глава ЛНР Леонид Пасечник известил, что Юбилейный подвергся обстрелу французскими крылатыми ракетами SCALP-EG. Огонь охватил жилой дом, десятки других были посечены осколками, взрывной волной выбиты стекла. Комиссия ведет оценку ущерба.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал об обстреле села Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа со стороны ВСУ. Жертвой атаки стал один местный житель, противник сбросил взрывные устройства с квадрокоптера.