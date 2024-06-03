Жительницу ЛНР обвинили в госизмене за помощь военным ВСУ Прокуратура ЛНР: укрывавшую двух украинских военных женщину обвинили в госизмене

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Укрывавшую у себя двух военнослужащих ВСУ жительницу ЛНР обвинили в госизмене, сообщили РИА Новости в прокуратуре республики. Отмечается, что 50-летняя женщина помогла им при попытке выехать на территорию Украины по заданию спецслужб.

В прокуратуре ЛНР проверена законность возбуждения следственным отделом УФСБ России уголовного дела по ст. 275 УК РФ (государственная измена). По версии органов следствия, 50-летняя местная жительница, действуя по заданию представителя главного управления разведки Министерства обороны Украины, скрывала в своей квартире от российских органов власти двух военнослужащих ВСУ, — сообщили в прокуратуре.

По версии следствия, обвиняемая пыталась помочь военным перебраться на Украину, обеспечив фиктивными медицинскими документами для провоза военных под видом больных лиц, а также сим-картами местного оператора мобильной связи. Мужчин задержали на границе.

Координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР Виктор Водолацкий ранее заявил, что украинские пленные просят не включать их в обменные списки. По его словам, бойцы боятся репрессий, которые могут ожидать их по возвращении домой.

При этом уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что Украина отказывается вернуть на родину 500 пленных военнослужащих ВСУ на протяжении нескольких месяцев. По словам омбудсмена, Киев выставляет новые надуманные условия. Она также добавила, что уже обратилась с просьбой принять меры к украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу.