В результате обстрела российского города погибли два человека Пасечник: в Лисичанске из-за обстрела ВСУ погибли два человека

Фото: Senior Airman Beaux Hebert/Keystone Press Agency/Global Look Press

В результате обстрела Вооруженными силами Украины жилых домов в Лисичанске Луганской Народной Республики погибли два человека, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Леонид Пасечник. По его данным, по центру города выпущено шесть ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS, были повреждены два девятиэтажных здания.

Еще четверо пострадавших доставлены в больницы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, — написал Пасечник.

Он подчеркнул, что сотрудники МЧС, несмотря на угрозы повторных обстрелов, продолжают разбирать завалы. На месте также работают сотрудники Следственного комитета. Пасечник добавил, что поручил администрации Лисичанска оценить ущерб от ракетного обстрела. Он пообещал, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

Пасечник напомнил, что это уже не первый обстрел города, при котором погибли мирные жители. В феврале после атаки ВСУ на ресторан-пекарню погибли 28 человек.

На днях в Свердловске (ЛНР) после удара ВСУ с применением кассетных боеприпасов был поврежден склад с горюче-смазочными материалами. Пожарные и сотрудники МЧС устранили последствия пожара.

Ранее крупный пожар возник в районе поселка Юбилейный в Луганске. Очевидцы сообщили о том, что возгоранию предшествовал взрыв. Позднее в силовых структурах уточнили, что использовалась ракета французского производства. Минобороны РФ эти сведения не комментировало.