В Луганске начался крупный пожар РИА Новости: пожару в Луганске предшествовал взрыв

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупный пожар возник в районе поселка Юбилейный в Луганске, передает корреспондент РИА Новости. Очевидцы сообщили о том, что возгоранию предшествовал взрыв. Позднее в силовых структурах уточнили, что использовалась ракета французского производства. Минобороны РФ эти сведения не комментировало.

Ракетный удар нанес противник по жилым кварталам в поселке Юбилейный. Тип ракеты уточняется. Возник пожар, — сказал собеседник агентства в силовых структурах.

На место выехали экстренные службы. Детали уточняются.

До этого ВСУ уже обстреливали нефтебазу на территории Луганска. На объекте инфраструктуры было зафиксировано возгорание, сведения о пострадавших не обнародовались.

Ранее глава Минздрава ЛНР Наталья Пащенко сообщила, что жертвами удара украинских военных по нефтебазе в Ровеньках стали три человека, еще восемь человек пострадали. По ее словам, состояние одного из пациентов оценивается как тяжелое, он подключен к аппарату ИВЛ.

Также глава ЛНР Леонид Пасечник, говоря об обстреле ВСУ нефтебазы, заявил, что удар, вероятно, был нанесен с помощью дальнобойных ракет ATACMS. Он уточнил, что ракеты производятся в США, а также имеют модификации с кассетными боеприпасами.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа со стороны ВСУ. Жертвой атаки стал один местный житель. По словам Гладкова, противник сбросил взрывные устройства с квадрокоптера.