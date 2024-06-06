Найдены виновные в убийствах депутатов Народного совета ЛНР Пасечник: виновных в убийствах депутатов Попова и Филипоненко удалось найти

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что виновных в убийствах депутатов Народного совета республики Олега Попова и Михаила Филипоненко удалось найти. Политик с сожалением отметил, что не имеет права раскрывать подробности следствия, передает корреспондент NEWS.ru с полей ПМЭФ.

Знаю точно, что виновные найдены. Может, не все, но, во всяком случае, тех исполнителей, которые все это исполняли, насколько мне проходили доклады, нашли, — констатировал Пасечник.

Депутат Народного совета ЛНР, экс-начальник управления Народной милиции республики Михаил Филипоненко погиб в Луганске осенью 2023 года. В его автомобиле произошел взрыв. В результате инцидента депутат получил ранения, несовместимые с жизнью. Машину взорвали рядом с домом, где проживал полковник. В феврале 2022 года на депутата уже совершали покушение. Взрывчатку тогда обнаружили в автомобиле.

Простились с Филипоненко 11 ноября. Траурную церемонию посетили родные и близкие, коллеги, а также боевые товарищи депутата. Леонид Пасечник и председатель правительства Луганской Народной Республики Сергей Козлов также пришли попрощаться с Филипоненко.