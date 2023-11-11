В ЛНР простились с погибшим при подрыве депутатом В ЛНР прошла церемония прощания с депутатом Филипоненко, подорвавшимся в машине

Фото: Александр Река/ТАСС

Прощание с депутатом Народного совета ЛНР Михаилом Филипоненко

В Луганской Народной Республике прошла церемония прощания с депутатом местного парламента Михаилом Филипоненко, передает ТАСС. Он погиб при подрыве его автомобиля несколько дней назад.

Проститься с парламентарием пришли его родные и близкие, коллеги, а также боевые товарищи. Церемонию прощания также посетил глава ЛНР Леонид Пасечник и председатель правительства республики Сергей Козлов.

О гибели политика стало известно 8 ноября. Его автомобиль взорвался около дома. Сын погибшего сообщил, что в автомобиле сработало взрывное устройство. Депутат получил ранения, несовместимые с жизнью.

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что несет ответственность за убийство депутата ЛНР. Там отметили, что покушение было совершено при помощи «представителей движения сопротивления».

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что убийство Филипоненко не останется безнаказанным. По его словам, преступление сеет вокруг «шок и злость, но не страх». Дипломат отметил, что достаточно хорошо знал Филипоненко. Они сотрудничали, когда парламентарий возглавлял Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня ЛНР.