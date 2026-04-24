Миронов назвал способ сделать сотовую связь доступнее для россиян

Лидер «Справедливой России», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов призвал ввести льготные тарифы на услуги связи для российских пенсионеров. По его словам, сказанным NEWS.ru, интересы граждан с низким уровнем доходов требуют защиты.

Проблему дороговизны сотовой связи необходимо решать на государственном уровне. Призываем защитить интересы граждан с низкими доходами, и прежде всего пенсионеров. Для них надо вводить специальный бесплатный социальный пакет услуг сотовой связи. Он должен включать не менее 300 минут голосовой связи, 25 ГБ мобильного интернета, 50 СМС-сообщений в месяц. Предоставлять соцпакет предлагаем лицам пенсионного возраста с доходом не более двукратной величины регионального прожиточного минимума, — высказался Миронов.

Он подчеркнул, что Федеральная антимонопольная служба должна продолжать контролировать деятельность мобильных операторов. По словам парламентария, цены на услуги связи в 2026 году выросли уже на 10–15%.

Повышаются тарифы очень аккуратно. Где-то за счет отмены бесплатных услуг, где-то подрастает стоимость пакетов минут, интернета, или появляется дополнительная абонентская плата за безлимит. Поначалу заметно несильно. Но потом люди быстро понимают, что платить приходится больше, и это затрагивает подавляющее большинство граждан, потому что сотовая связь уже давно является неотъемлемой частью современной жизни, — заключил Миронов.

Ранее руководитель Федеральной антимонопольной службы России Максим Шаскольский сообщил, что компания МТС после рассмотрения дела о повышении тарифов вернула прежние цены. По его словам, предприятие выплатило в бюджет штраф в размере 634 млн рублей.