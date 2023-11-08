Что известно о гибели депутата Филипоненко: кто он, что и где взорвалось Взрывное устройство сработало в автомобиле депутата Филипоненко в ЛНР

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Михаил Филипоненко

Депутат Народного совета ЛНР, экс-начальник управления Народной милиции республики Михаил Филипоненко погиб в Луганске, сообщил его коллега депутат Юрий Юров. Что об этом нужно знать?

«В Луганске трагически погиб наш коллега, депутат Народного совета ЛНР, бывший глава СЦКК (Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня) ЛНР, бывший начальник управления Народной милиции ЛНР, человек, стоявший у истоков создания Народного ополчения республики, полковник Михаил Юрьевич Филипоненко», — написал в Telegram-канале Юров.

Сообщается, что в автомобиле Михаила Филипоненко произошел взрыв, в результате которого депутат Народного Совета получил ранения, несовместимые с жизнью.

RT пишет, что машину взорвали. По информации источника, все произошло возле дома, где жил полковник. Детали случившегося выясняются.

«Взрывное устройство сработало в автомобиле Михаила Филипоненко, в результате которого депутат получил ранения, несовместимые с жизнью», — заявил сын депутата Иван Филипоненко.

Покушение на Филипоненко в 2022 году

21 февраля прошлого года неустановленное взрывное устройство сработало в припаркованном автомобиле Филипоненко у представительства ЛНР в СЦКК. По информации советника главы МВД ЛНР Виталия Киселева, в машине было 10–15 кг взрывчатки.

Филипоненко и водитель представительства ЛНР в СЦКК получили ранения различной степени тяжести. Им оказали медпомощь. Также в результате взрыва было повреждено здание представительства, остекление квартир в прилегающих жилых домах и офисные помещения.

Пострадавших и погибших среди мирных жителей не было. На месте работали оперативные службы и правоохранительные органы.

Фото: Александр Река/ТАСС Михаил Филипоненко

Какие заявления делал Филипоненко

9 января 2023 года Филипоненко сообщил о массовом бегстве украинских военнослужащих в Соледаре.

«Основу обороны украинских войск на данном участке составляла 61-я отдельная механизированная бригада. По имеющимся у нас разведданным, командир бригады с позывным Лыжник поставил задачу подчиненным командирам батальонов с вечера и в течение ночи организовать вывод оставшихся и выживших подразделений из города», — отметил он.

30 ноября 2023 года Филипоненко заявил, что киевские власти доставляли тела, эксгумированные с Купянского городского кладбища, в морг в Лозовом, чтобы обвинить военных ВС РФ в массовых убийствах. По его словам, речь шла о людях, похороненных летом 2022 года.

17 ноября Филипоненко рассказал, что Киев готовит провокацию с обстрелом больницы в поселке Великий Бурлук Харьковской области.

11 июля Филипоненко заявил, что ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Владимировка и Триполье в ДНР.

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