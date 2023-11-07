Жительница Нижнего Новгорода пострадала при взрыве газа в жилом доме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В многоквартирном доме по улице Геройской в Нижнем Новгороде произошел хлопок газа, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. В ведомстве уточнили, что в результате происшествия пострадала хозяйка квартиры. От госпитализации женщина отказалась.

Ударной волной в квартире выбило окна. Внутри помещения обошлось без разрушений, возгорания не зафиксировано. Помощь пожарно-спасательных подразделений не потребовалась.

Ранее один человек погиб, еще двое, включая одного ребенка, пострадали в результате взрыва бытового газа и возгорания в городе Котельниково Волгоградской области. Пожар охватил две квартиры. Его локализовали 47 специалистов и 24 единицы техники, из дома эвакуировали жильцов. До этого в жилом доме в Стамбуле прогремел взрыв, пострадали пять человек. Огонь охватил производственные помещения трехэтажного здания. На место происшествия сразу выехали пожарные и медицинские бригады. Инцидент произошел в районе Багджылар в европейской части города.

В сентябре мощный взрыв газа произошел в жилом доме в Балашихе. В многоэтажке были повреждены более десяти квартир на трех этажах. Во время разбора завалов в здании произошло повторное обрушение, упала бетонная плита, пострадали трое спасателей, момент попал на видео.