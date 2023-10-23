Названо число жертв при взрыве газа в многоэтажке под Волгоградом МЧС: один человек погиб при взрыве газа в многоэтажке в Котельниково

Фото: t.me/mchs_official

Один человек погиб, еще двое пострадали в результате взрыва бытового газа и возгорания в городе Котельниково Волгоградской области, сообщает МЧС России в Telegram-канале. Пожар охватил две квартиры. Его локализовали 47 специалистов и 24 единицы техники, из дома эвакуировали жильцов.

Пострадали двое. К сожалению, погиб один человек, — сказано в сообщении.

Telegram-канал IZ.RU сообщает со ссылкой на администрацию Волгоградской области, что пострадавшую девочку обследуют в больнице после взрыва газа в Котельниково. Угрозы ее жизни и здоровью нет.

Ранее РЕН ТВ сообщил о погибшем и пострадавшем в результате взрыва газа в квартире в Котельниково. По данным канала, огонь перекинулся на соседнюю квартиру. Глава Котельниковского района Сергей Понкратов подтвердил, что в многоэтажном здании взорвался газ.

В региональном МЧС уточнили, что сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 11:08 мск. По данным ведомства, на пятом этаже жилого здания горели домашние вещи на площади 96 квадратных метров. Пожарные расчеты локализовали горение в 11:45 мск.