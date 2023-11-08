Коц ответил угрожавшему его жене незнакомцу, где его искать Коц пригласил угрожавшего его жене незнакомца в зону СВО

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Александр Коц

Военный корреспондент Александр Коц прокомментировал информацию Telegram-канала Baza о незнакомом мужчине, пришедшего на адрес его жены с просьбой организовать встречу между ними. Военкор сообщил, что находится сейчас в зоне проведения спецоперации на Украине и призвал напугавшего его супругу мужчину приехать туда.

Неизвестному могу только посоветовать искать в другом месте. Приезжай в зону СВО, поговорим, — написал он.

Коц пояснил, что незваный гость мог узнать его адрес из источников в открытом доступе. Он отметил, что на протяжении долгих лет, ему и его близким поступали угрозы, а также по адресу его проживания злоумышленники оформляли доставки.

Накануне Коц прокомментировал смерть от взрыва гранаты Геннадия Частякова, являющегося помощником главкома ВСУ Валерия Залужного. Он пояснил, что дарение гранат является селянством и хутороством, его можно сравнить с подарками в виде золотых автоматов, из которых ни разу не выстрелят. Военкор сравнил таких людей с папуасами.

Ранее сообщалось, что столичная прокуратура возбудила уголовное дело по статье о воспрепятствовании деятельности журналиста после инцидента с нарисованной пентаграммой у квартиры военкора Валентина Трушнина. До этого следователи уже возбудили два других дела по статьям о вандализме и угрозе убийством.