«Как папуасы, ей богу»: Коц о смертельном подарке помощнику Залужного Военкор Коц высказался о дарящих друг другу гранаты украинских офицерах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дарение гранат является селянством и хутороством, его можно сравнить с подарками в виде золотых автоматов, из которых ни разу не выстрелят, так военный корреспондент Александр Коц прокомментировал в своем Telegram-канале смерть Геннадия Частякова, являющегося помощником главкома ВСУ Валерия Залужного. Он считает, что процесс дарения такого оружия подпадает под уголовную статью.

Фото: МО Украины

Как папуасы, ей богу. Американские бусики друг другу передаривают, — пишет военкор.

Ранее Залужный сообщил, что его помощник погиб в результате взрыва неизвестного устройства, находившегося в подарке ко дню рождения. По словам вдовы Частякова, ее супруг сам принес домой подарочный пакет, во время распаковки которого и произошел взрыв. Издание «Страна.ua» приводит имя предполагаемого дарителя — им мог стать старший помощник заместителя главкома ВСУ по фамилии Тимченко.

Глава МВД Украины позднее раскрыл, что взорвавшимся предметом была граната западного образца, который Частяков получил ко дню рождения от коллеги. Он отметил, что в ходе обыска у коллеги Частякова были обнаружены и изъяты еще две аналогичные гранаты. Кроме того, в его квартире полиция нашла еще пять неразорвавшихся гранат, их отправили на экспертизу.