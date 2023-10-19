Третье уголовное дело возбудили из-за нарисованной у военкора пентаграммы Прокуратура возбудила дело о воспрепятствовании деятельности журналиста Трушнина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Столичная прокуратура возбудила уголовное дело по статье о воспрепятствовании деятельности журналиста после инцидента с нарисованной пентаграммой у квартиры военкора «Известий» Валентина Трушнина, сообщает РЕН ТВ. Накануне следователи уже возбудили два других дела по статьям о вандализме и угрозе убийством.

По материалам, поступившим из прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста»), — заявили в прокуратуре.

Об инциденте с нарисованной пентаграммой ранее сообщил сам Трушнин. Военкор утверждает, что он также неоднократно получал звонки и сообщения с угрозами в адрес его семьи. Предполагается, что причиной угроз стала его профессиональная деятельность. Известно, что Трушнин освещает ход проведения военной операции на Украине.

Позднее сотрудники полиции задержали двух человек, предположительно нарисовавших пентаграмму на двери квартиры Трушнина. Задержанными оказались девушка 1998 года рождения и парень 1995 года рождения. Полицейские считают, что они могли выполнять задание, полученное через чат-бота.