Полиция задержала нарисовавших пентаграмму у квартиры военкора «Известий»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники полиции задержали двух человек, предположительно нарисовавших пентаграмму на двери квартиры военного корреспондента издания «Известия» Валентина Трушнина, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники. По данным канала, задержанными оказались девушка 1998 года рождения и парень 1995 года рождения. Полицейские считают, что они могли выполнять задание, полученное через чат-бота.

Ранее [задержанные] уже были судимы. По предварительной информации, они выполняли задание, полученное через чат-бота. За каждое из них им платили 5 тысяч рублей, — утверждают источники.

В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении злоумышленников. Им могут инкриминировать вандализм. Также не исключается, что правоохранительные органы могут переквалифицировать дело на статью 119 УК РФ «Угроза убийством».

Ранее сообщалось, что неизвестные нарисовали пентаграмму с изображением свиной головы на двери квартиры журналиста Валентина Трушнина. Военкор утверждает, что он также неоднократно получал звонки и сообщения с угрозами в адрес его семьи. Предполагается, что причиной угроз стала его профессиональная деятельность.