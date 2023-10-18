Военкору нарисовали пентаграмму с головой свиньи на двери квартиры Неизвестные угрожают расправой военкору «Известий» Трушнину

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Неизвестные злоумышленники нарисовали пентаграмму с изображением свиной головы на двери военного корреспондента Владимира Трушнина, сообщает издание «Известия», в котором он работает. Незадолго до происшествия журналист получал звонки и сообщения с угрозами расправы в адрес его семьи. Предполагается, что причиной угроз стала его профессиональная деятельность.

На кадрах, опубликованных «Известиями», видно, что пентаграмма была нарисована как на самой двери квартиры, так и напротив нее. При этом на концах звезды установлены свечи. По словам электрика, работающего в доме, дочь Трушнина попросила вызвать дворника, чтобы он помог убрать свечи и затереть пентаграмму. Также она обратилась в управляющую компанию с просьбой предоставить записи с камер видеонаблюдения. Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося. Отмечается, что сам военный корреспондент находится не в России, а в Израиле. Его отправили в командировку.

В конце сентября сотруднику МИА «Россия сегодня» Тимофею Сергейцеву подкинули свиную голову на порог его квартиры в Москве. Журналист отметил, что ранее он также получал звонки от неизвестных лиц. Как и в случае с Трушниным, они угрожали мужчине расправой. Сергейцев известен как автор статьи «Что Россия должна сделать с Украиной?», вызвавшей широкий общественный резонанс.