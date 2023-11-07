Названы случаи, когда ДТП может привести к взрыву автомобиля Автоэксперт Хайцеэр: машина может взорваться при перевороте

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В некоторых случаях ДТП может привести к взрыву автомобиля, предупредил вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр. В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметил, что возгорание чаще всего происходит, если машина перевернулась при аварии. Кроме того, взрыв может стать следствием короткого замыкания.

Возгорание при лобовом столкновении — редчайший случай. Как правило, к возгоранию приводит переворот автомобиля и вытекающее топливо. Появление искры или возникновение короткого замыкания приводит к взрыву из-за паров бензина, — пояснил автоэксперт.

По его словам, к пожару или взрыву может привести наличие в машине газобаллонного оборудования (ГБО), если система не обслуживалась или была неправильно установлена. В целом такие баллоны проходят жесткие испытания и очень крепкие, но при наличии проблем с соединениями, через которые может просачиваться газ, несут угрозу.

Как правило, возгорания, связанные с газобаллонным оборудованием, происходят из-за проблем с соединениями, через которые может просачиваться газ. При ударе в автомобиль с ГБО сзади пожар может спровоцировать искра, в то время как из системы должен подаваться газ, — заключил Хайцеэр.

Автоэксперт Кирилл Форманчук ранее рассказал, что в случае ДТП из-за снегопада необходимо по максимуму зафиксировать все последствия на фото или видео. Он посоветовал после аварии связаться с юристом, который поможет выстроить алгоритм дальнейших действий для получения компенсации.