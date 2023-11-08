В Луганске погиб депутат Народного Совета ЛНР Михаил Филиппоненко

Фото: Народная милиция ЛНР

Михаил Филиппоненко

В Луганске погиб депутат Народного Совета Луганской Народной Республики (ЛНР) Михаил Филиппоненко, сообщил в своем Telegram-канале луганский депутат Юрий Юров. Информацию о гибели политика подтвердил также сын Филиппоненко. В интервью Луганскому информационному центру он сообщил, что в автомобиле депутата сработало взрывное устройство.

Час назад в Луганске трагически погиб наш коллега, депутат Народного Совета ЛНР, бывший глава СЦКК ЛНР, бывший начальник управления Народной милиции ЛНР, человек, стоявший у истоков создания Народного Ополчения Республики, полковник Михаил Юрьевич Филиппоненко, — говорится в сообщении.

По данным «ЛуганскИнформЦентра», депутат получил ранения, несовместимые с жизнью.

Как уточнил Юрий Юров позже, на Филиппоненко уже совершалось покушение. 21 февраля прошлого года возле здания представительства ЛНР в СЦКК также была взорвана его машина. Тогда он чудом уцелел, пострадал водитель.

В октябре в Ялте было совершено покушение на экс-нардепа Верховной рады Олега Царева. В политика стреляли, он потерял много крови. Его экстренно госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Покушение было совершено по приказу СБУ после регулярных угроз с украинской стороны.

Царев уже пошел на поправку и в своем первом интервью заявил, что террористов никто бояться не будет. Рано или поздно они ответят за все свои действия, отметил он.