«Террористов никто не будет бояться»: Царев дал интервью после покушения Царев дал интервью после покушения и заявил, что террористы ответят за все

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Олег Царев

Экс-нардеп Верховной рады Олег Царев, на которого в Ялте было совершено покушение, дал первое интервью после нападения. На вопрос корреспондента RT о том, как произошло нападение он не ответил, поскольку сейчас идут следственные мероприятия и ему нельзя раскрывать какую-либо информацию по этому делу. При этом Царев подчеркнул, что «террористов никто бояться не будет, пускай они боятся». Экс-парламентарий убежден, что боевики рано или поздно ответят за все свои действия.

Хочу сказать, что террористов никто бояться не будет, пускай они боятся. Рано или поздно им придётся ответить за то, что они сделали. За покушение, за акты террора, за войну, за то, что они сделали с Украиной, — заявил он.

Покушение на Царева было совершено в ночь на 27 октября возле его дома в Ялте. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в политика стреляли, он потерял много крови. Царева экстренно госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Позднее в ФСБ заявили, что пострадавшего привели в удовлетворительное состояние.

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что покушение было совершено по указу СБУ. По его словам, политику регулярно поступали угрозы с украинской стороны.