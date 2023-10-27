Назван заказчик покушения на убийство Олега Царева Сенатор Бондарев: покушение на Олега Царева было совершено по указу СБУ

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Олег Царев

Покушение на бывшего депутата Верховной рады Олега Царева совершили по указу Службы безопасности Украины, заявил в Telegram-канале первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. По его словам, Цареву регулярно поступали угрозы с украинской стороны.

Покушение на Олега Царева, являвшегося депутатом Верховной рады с 2002 по 2014 годы, — это, безусловно, террористическое нападение на общественного и политического деятеля. В Царева стреляли по указанию СБУ, пытаясь ликвидировать. Ему, как и Захару Прилепину (который, слава богу, остался жив), Дарье Дугиной, Владлену Татарскому, Евгению Жилину (которые были убиты), неоднократно поступали угрозы с украинской стороны, — сказал Бондарев.

Политик напомнил, что пострадавший всегда «злил промайдановские власти» своей позицией и резкой критикой. Кроме того, Царев открыто поддержал проведение спецоперации. В итоге на Украине, по словам Бондарева, экс-нардепа стали считать «сепаратистом» и «русофилом». Поскольку Царев проживал в Крыму, его «враги скрежетали зубами» и не могли его достать законными путями.

Поэтому после начала СВО украинская сторона стала прорабатывать план его устранения, в итоге — нанятый киллер и выстрелы из оружия в Царева, — резюмировал Бондарев.

Похожее мнение ранее высказал первый зампред комитета Госдумы по обороны Алексей Журавлев. В беседе с NEWS.ru он предположил, что за покушением на экс-депутата Верховной рады стоят украинские спецслужбы. Парламентарий не исключил, что исполнителями оказались киевские диверсанты.