По факту покушения на Олега Царева возбудили уголовные дела ФСБ и СК РФ возбудили уголовные дела после покушения в Ялте на Олега Царева

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дело о посягательстве на жизнь государственного деятеля возбуждено по факту покушения на экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева, говорится в сообщении на сайте ЦОС ФСБ России. Сообщается, что глава СК РФ Александр Бастрыкин также поручил возбудить уголовное дело по данному факту, сообщает ТАСС. Подчеркивается, что в настоящее время оба ведомства проводят неотложные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

В ночь с 26 на 27 октября 2023 года в Ялте совершено покушение на жизнь российского общественно-политического деятеля Царева Олега Анатольевича. По данному факту ФСБ России возбуждено уголовное дело по статье 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) УК России, — говорится в сообщении.

Покушение на экс-нардепа произошло минувшей ночью. На политика напали возле его дома в Ялте. По информации председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, в Царева стреляли. Сейчас пострадавший находится в тяжелом состоянии в реанимации. Сведения о покушении также подтвердили родственники политика, которые заявили, что в депутата дважды стреляли.

В Крыму произошедшее с украинским экс-депутатом назвали «ожидаемым». Вице-спикер местного парламента Владимир Бобков заявил, что Россия имеет дело с «террористическим режимом» в Киеве, который «должен быть устранен».