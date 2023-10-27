Появились подробности о состоянии украинского экс-депутата после покушения Владимир Рогов: в Олега Царева стреляли, он находится в реанимации

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Олег Царев

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале сообщил, что в бывшего депутата Верховной рады Олега Царева стреляли. По информации Рогова, политик находится в реанимации.

Состояние Олега очень тяжелое. В данный момент он в реанимации. Никакой поножовщины не было. В Олега стреляли, — уточнил Рогов.

До этого военный корреспондент Юрий Котенок сообщал, что на Царева напали с ножом. Происшествие случилось ночью возле дома политика в Ялте. Также местные жители заметили большое скопление машин оперативных служб у места нападения.

В Крыму произошедшее с украинским экс-депутатом назвали «ожидаемым». Вице-спикер местного парламента Владимир Бобков заявил, что Россия имеет дело с «террористическим режимом» в Киеве. Бобков добавил, что о вероятном нападении на Царева он узнал из СМИ и не может подтвердить достоверность информации.

Олег Царев с 2014 года живет и работает в России. Он неоднократно выступал с критикой властей Украины. Известно, что накануне покушения бывший нардеп выступил в эфире «Царьграда», где прямо говорил о «терактах режима Владимира Зеленского и его пособников».