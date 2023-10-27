Бывшего депутата Рады попытались убить в Ялте Военкор Котенок сообщил о покушении на жизнь Олега Царева в Ялте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram-канале заявил, что на украинского политического деятеля, бывшего нардепа Олега Царева было совершено покушение. По предварительной информации военкора, нападение на политика произошло возле дома в Ялте.

Котенок пишет, что Цареву нанесли ножевые ранения. О текущем состоянии политика ничего неизвестно.

По данным Telegram-канала Mash, минувшей ночью местные жители заметили возле дома политика скопление машин оперативных служб. Канал сообщает, что Царева могли ранить из огнестрельного оружия.

Бывший депутат Верховной рады неоднократно выступал с критическими замечаниями в адрес украинского руководства. Так, Царев критиковал Евромайдан и его организаторов. В 2014 году выдвигал свою кандидатуру на выборах президента Украины, но позднее отказался от участия и призывал сограждан бойкотировать избирательный процесс. После политик уехал с Украины и стал работать в России. Накануне покушения Царев выступил в эфире «Царьграда», где открыто говорил о «терактах режима Владимира Зеленского и его пособников».

Кроме того, бывший депутат призывал российскую армию уничтожить склады с советскими техникой и вооружением на Украине. Он говорил, что при технической и финансовой помощи Запада ВСУ могут использовать старое оружие, модернизируя его и повышая эффективность для современных условий ведения боевых действий.