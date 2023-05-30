Экс-депутат Рады призвал ВС РФ уничтожить всю советскую технику на Украине Экс-депутат Рады Царев призвал ВС РФ уничтожить всю советскую технику на Украине

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Олег Царев

На Украине Вооруженным силам России необходимо уничтожить все склады с советскими техникой и вооружением, считает бывший народный депутат Рады Олег Царев. Экс-парламентарий уточнил, что при технической и финансовой помощи Запада ВСУ могут использовать старое оружие, модернизируя его и повышая эффективность для современных условий ведения боевых действий, сообщает ИА SM.News.

Склады надо вывести из строя, несмотря на то что некоторые виды вооружения признаны бесперспективными для применения. Как видите, даже С-200 украинцы научились переделывать. В целом, если есть оружие — какое угодно, — всегда найдется и способ его применения, — отметил Царев.

По словам экс-депутата, вывезти или рассредоточить советское оружие достаточно сложно, поэтому киевская власть вряд ли занималась этим вопросом, оставив все на складах. Царев напомнил, что на Украине к моменту распада СССР были накоплены оружие и экипировка, которых хватит на 10 млн человек в условиях военного времени.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов ранее сообщил, что экипаж тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» поразил два опорных пункта украинских войск на Южно-Донецком направлении. По его словам, там же артиллерия уничтожила склад боеприпасов.