В Крыму отреагировали на сообщения о покушении на Олега Царева Вице-спикер Крыма Бобков: сообщения о покушении на Царева ожидаемы из-за Киева

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Депутат Верховной Рады Украины 4–7-го созывов Олег Царев

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков в разговоре с NEWS.ru назвал сообщения о покушении на экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева «ожидаемыми». По его словам, Россия имеет дело с «террористическим режимом» в Киеве. Бобков отметил, что о вероятном нападении на Царева он узнал из СМИ и не может подтвердить достоверность информации.

Мы расстроены этим сообщением. Лично я следил за Олегом еще в период его активной политической позиции, еще до 2014-го, когда мы были гражданами Украины. С другой стороны, тут все ожидаемо, так как мы имеем дело с террористическим режимом [в Киеве], с режимом, который должен быть устранен. Только это обеспечит нам спокойствие, мир, безопасность гражданам РФ даже на исконно русских территориях, — отметил Бобков.

Военный корреспондент Юрий Котенок ранее в Telegram-канале заявил, что на украинского политического деятеля, бывшего нардепа Олега Царева было совершено покушение. По предварительной информации военкора, нападение на политика произошло возле дома в Ялте.

Котенок пишет, что Цареву нанесли ножевые ранения. О текущем состоянии политика ничего не известно. По данным Telegram-канала Mash, минувшей ночью местные жители заметили возле дома политика скопление машин оперативных служб. Канал сообщает, что Царева могли ранить из огнестрельного оружия.

Бывший депутат Верховной рады неоднократно выступал с критическими замечаниями в адрес украинского руководства. Так, Царев критиковал Евромайдан и его организаторов. В 2014 году выдвигал свою кандидатуру на выборах президента Украины, но позднее отказался от участия и призывал сограждан бойкотировать избирательный процесс. После политик уехал с Украины и стал работать в России. Накануне покушения Царев выступил в эфире «Царьграда», где открыто говорил о «терактах режима Владимира Зеленского и его пособников».

Кроме того, бывший депутат призывал российскую армию уничтожить склады с советскими техникой и вооружением на Украине. Он говорил, что при технической и финансовой помощи Запада ВСУ могут использовать старое оружие, модернизируя его и повышая эффективность для современных условий ведения боевых действий.