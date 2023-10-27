Стали известны подробности покушения на Олега Царева В экс-депутата Рады Царева стреляли дважды

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Олег Царев

Информацию о покушении на экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева подтверждают его родные, сообщил администратор Telegram-канала политика. По его данным, в Царева дважды стреляли около полуночи, он потерял много крови, информации о состоянии его здоровья на текущий момент нет. О преступнике пока ничего неизвестно.

Информация о покушении на Олега Царева подтверждается его родными. Около полуночи на территории санатория, где он поживает, в него дважды стреляли. <...> На момент прибытия кареты скорой помощи Олег был без сознания, с большой кровопотерей, — говорится в сообщении.

Военный корреспондент Юрий Котенок ранее в Telegram-канале заявил, что на бывшего нардепа было совершено покушение. По предварительной информации военкора, нападение на политика произошло возле дома в Ялте. Котенок пишет, что Цареву нанесли ножевые ранения. О текущем состоянии политика ничего не известно.

По данным Telegram-канала Mash, минувшей ночью местные жители заметили возле дома политика скопление машин оперативных служб. Канал сообщает, что Царева могли ранить из огнестрельного оружия.

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков в разговоре с NEWS.ru назвал сообщения о покушении на экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева «ожидаемыми». По его словам, Россия имеет дело с «террористическим режимом» в Киеве.