Что известно о покушении на экс-депутата Рады Царева: в каком он состоянии Раскрыто состояние экс-нардепа Украины Олега Царева после покушения

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Олег Царев

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в бывшего депутата Верховной рады Олега Царева стреляли. До этого о покушении также заявил военный корреспондент Юрий Котенок. Какие подробности известны?

Что известно о покушении на Царева

Юрий Котенок рассказал, что, по предварительной информации, нападение на Олега Царева произошло возле дома в Ялте.

По данным Telegram-канала Mash, минувшей ночью местные жители заметили возле дома политика скопление машин оперативных служб. Источник сообщает, что Царева могли ранить из огнестрельного оружия.

Что известно о состоянии Царева после покушения

Владимир Рогов сообщил, что Олег Царев находится в реанимации в тяжелом состоянии.

«Состояние Олега очень тяжелое. В данный момент он в реанимации. Никакой поножовщины не было. В Олега стреляли», — уточнил он.

Юрий Котенок рассказал, что политик мог получить как ножевые, так и огнестрельные ранения.

«У Царева, по одним данным, ножевые ранения, по другим — огнестрельные», — сообщил военкор.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как на произошедшее отреагировали в Крыму

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков в разговоре с NEWS.ru назвал сообщения о покушении на экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева «ожидаемыми». По его словам, Россия имеет дело с «террористическим режимом» в Киеве.

«Мы расстроены этим сообщением. Лично я следил за Олегом еще в период его активной политической позиции, еще до 2014 года, когда мы были гражданами Украины. С другой стороны, тут все ожидаемо, так как мы имеем дело с террористическим режимом в Киеве, с режимом, который должен быть устранен. Только это обеспечит нам спокойствие, мир, безопасность гражданам РФ даже на исконно русских территориях», — сказал Бобков.

Почему на Царева могли напасть

Олег Царев неоднократно выступал с критическими замечаниями в адрес украинского руководства. Так, он осуждал Евромайдан и его организаторов.

В 2014 году политик выдвигал свою кандидатуру на выборах президента Украины, но позднее отказался от участия и призывал сограждан бойкотировать избирательный процесс. После политик уехал из Украины и стал работать в России. Накануне покушения Царев выступил в эфире «Царьграда», где говорил о «терактах режима Владимира Зеленского и его пособников».

Кроме того, бывший депутат призывал российскую армию уничтожить склады с советскими техникой и вооружением на Украине. Царев говорил, что при технической и финансовой помощи Запада ВСУ могут использовать старое оружие, модернизируя его и повышая эффективность для современных условий ведения боевых действий.

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